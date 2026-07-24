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Metro Москва

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Ламин Ямаль стал лицом American Eagle и другие новости мира моды и красоты

Ламин Ямаль стал лицом American Eagle и другие новости мира моды и красоты

В рубрике "Модный дайджест" – обзор значимых событий в мире моды и красоты: школьный маркет в "СТОКМАНН", новые коллекции LESEL и JAM8, новинки от Clarins, "Москвичка" и RINK, средства для ухода за телом от DLYA KOJI da, твёрдый шампунь Metodologia и зубная паста PRESIDENT.

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