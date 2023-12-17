Прятался 16 лет: В Ростове задержан лидер казанской ОПГ "Киноплёнка" Эльфат Сунгатуллин

Силовики смогли вычислить место его нахождения спустя долгие годы.Донские силовики задержали в Ростове Эльфата Сунгатуллина, лидера казанской организованной преступной группировки "Киноплёнка", который скрывался от правосудия на протяжении 16 лет.
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