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Прятался 16 лет: В Ростове задержан лидер казанской ОПГ "Киноплёнка" Эльфат Сунгатуллин

Прятался 16 лет: В Ростове задержан лидер казанской ОПГ "Киноплёнка" Эльфат Сунгатуллин

Силовики смогли вычислить место его нахождения спустя долгие годы.Донские силовики задержали в Ростове Эльфата Сунгатуллина, лидера казанской организованной преступной группировки "Киноплёнка", который скрывался от правосудия на протяжении 16 лет.

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