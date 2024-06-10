В Хабаровском крае начали подготовку к новому отопительному сезону

В Хабаровском крае начинается подготовка инфраструктуры к новому отопительному сезону. Жители региона получают новые платежные документы, которые включают в себя единый лицевой счет за тепло и электроэнергию.
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