Как дефекты 737 MAX отразятся на стоимости билетов

Цены на авиабилеты в США растут из-за проблем с Boeing. Ссылаясь на данные правительства США, цены на авиабилеты выросли более чем на 3,5% в январе, что является самым большим ростом почти за два года, поскольку производство самолетов замедлилось, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные правительства США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии