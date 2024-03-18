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Как дефекты 737 MAX отразятся на стоимости билетов

Как дефекты 737 MAX отразятся на стоимости билетов

﻿﻿Цены на авиабилеты в США растут из-за проблем с Boeing. Ссылаясь на данные правительства США, цены на авиабилеты выросли более чем на 3,5% в январе, что является самым большим ростом почти за два года, поскольку производство самолетов замедлилось, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные правительства США.

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