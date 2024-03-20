Депутат ГД Швыткин: "санитарная зона" обезопасит РФ от ДРГ и беспилотников ВСУ

Создание "санитарной зоны" у границ РФ позволит обеспечить безопасность российского приграничья в воздухе и на земле, диверсионные разведывательные группы (ДРГ) и беспилотники не смогут достигать территории России.
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