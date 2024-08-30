Минздрав добавил в программу медосмотров исследование на гепатит С

В Минздраве России расширили программу профилактических медицинских осмотров, включив в него исследование на наличие у пациента антител к гепатиту С, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
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