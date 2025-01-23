«Наполи» опроверг, что Де Лаурентис сказал о Гарначо «кто гарантирует, что он забьет 20 голов?»

Ранее Spazio Napoli сообщил, что Аурелио Де Лаурентис так ответил на вопрос болельщика о переходе вингера «Манчестер Юнайтед»: «Кто даст мне гарантию, что он забьет 20 голов?» CalcioNapoli и AreaNapoli сообщают – клуб опроверг, что президент «Наполи» говорил эту фразу.
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