«Наполи» опроверг, что Де Лаурентис сказал о Гарначо «кто гарантирует, что он забьет 20 голов?»

Ранее Spazio Napoli сообщил, что Аурелио Де Лаурентис так ответил на вопрос болельщика о переходе вингера «Манчестер Юнайтед»: «Кто даст мне гарантию, что он забьет 20 голов?» CalcioNapoli и AreaNapoli сообщают – клуб опроверг, что президент «Наполи» говорил эту фразу.