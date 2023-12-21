Суд отправил саратовца в тюрьму на 10 лет за поджог релейного шкафа

САРАТОВ, 21 декабря, ФедералПресс. В Саратовском областном суде огласили приговор в отношении двоих местных жителей, совершивших диверсию: в мае 2023 года они подожгли релейный шкаф железнодорожной станции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии