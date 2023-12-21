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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Суд отправил саратовца в тюрьму на 10 лет за поджог релейного шкафа

Суд отправил саратовца в тюрьму на 10 лет за поджог релейного шкафа

САРАТОВ, 21 декабря, ФедералПресс. В Саратовском областном суде огласили приговор в отношении двоих местных жителей, совершивших диверсию: в мае 2023 года они подожгли релейный шкаф железнодорожной станции.

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