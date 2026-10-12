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Журнал «Профиль»

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Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для россиян

Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для россиян

В повестку заседания Совета ЕС на 14 октября включили вопрос о применении виз с ограниченным территориальным действием (Limited Territorial Validity, LTV) в отношении граждан России.

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