Заноза

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Юрий Селиванов: Так кто кого сдерживал в Черном море?

Юрий Селиванов: Так кто кого сдерживал в Черном море?

Американский министр обороны явно не видит сути происходящих событий и принимает желаемое за действительное Буквально вчера в статье «Разные башни Пентагона»  мы охарактеризовали действующего главу военного ведомства США, как человека неконструктивного и крайне антироссийски настроенного:      «Министр обороны США Ллойд Остин отличается постоянным подчеркиванием своей антироссийской настроенности и столь же регулярным подзуживанием любых внешних сил, которые стоят на таких же враждебных РФ позициях.

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Комментарии
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Алексей Зверев
Надо было пригласить на манёвры ребятишек с фантастического фильма: "Тихоокеанский рубеж" !!! А то негр🙉🙈🙊 как то не очень нас сдерживает🍌🍌🍌!!!
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Алексей Зверев
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15 час.
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