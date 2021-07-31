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Дмитрий Лекух: Предсмертные судороги Украины: счет идет на месяцы

Дмитрий Лекух: Предсмертные судороги Украины: счет идет на месяцы

  МИД России направил Украине ноту протеста из-за планов властей Львова снести памятники Великой Отечественной войны.

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карюкалов вячеслав
Это точно.
Homo Sapiens
барыг тоже можно (и нужно) бить!
Сергей Яминов
К сожалению, стоит признать, какую "мину замедленного действия", оставил своей природной жестокостью Сталин, и мы еще долго будет пожинать "плоды" его кровавой жестокости. Что поделаешь, если такова действительно Историческая Правда и от этого никуда не деться. И тем более, Прибалты тоже пожинают эти "плоды", и сколько еще эта ненависть к России будет продолжаться ?

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