Дмитрий Лекух: Предсмертные судороги Украины: счет идет на месяцы

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаДмитрий Лекух: Предсмертные судороги Украины: счет идет на месяцы МИД России направил Украине ноту протеста из-за планов властей Львова снести памятники Великой Отечественной войны.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславЭто точно.Homo Sapiensбарыг тоже можно (и нужно) бить!Сергей ЯминовК сожалению, стоит признать, какую "мину замедленного действия", оставил своей природной жестокостью Сталин, и мы еще долго будет пожинать "плоды" его кровавой жестокости. Что поделаешь, если такова действительно Историческая Правда и от этого никуда не деться. И тем более, Прибалты тоже пожинают эти "плоды", и сколько еще эта ненависть к России будет продолжаться ?Комментировать
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