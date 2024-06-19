МО РФ показало пуски крылатых ракет АПЛ в Баренцевом море и учение ТОФ на Камчатке МО РФ показало пуски крылатых ракет АПЛ в Баренцевом море и учение ТОФ на КамчаткеМинобороны России опубликовало кадры пусков крылатых ракет с атомных подводных ракетных крейсеров "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота в акватории Баренцева моря Практическая ракетная стрельба выполнялась в соответствии с установленным оборонным ведомством планом боевой подготовки сил Северного флота.