Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с подрядчика почти 1,9 миллиона рублей за срыв работ по благоустройству в Гатчине.
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