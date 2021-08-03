Спасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать

ДругСпасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать Когда-то Пэтси Гиббсон подобрал двух лисят. Малышки очень быстро привыкли к мужчине и ходили за ним по пятам.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БалашовНичего удивительного - лисы это те же собаки, только другой конфигурации... :-)SSSasha Sokolovстранно почему они верхом ездят на хозяинеЭлеонора КоганОчень трогательно, что спасённые лисята так привязались к своему хозяину!!!Vladimir LioubimcevМольды рыжеглазые!!Комментировать
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