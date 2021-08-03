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Спасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать

Спасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать

Когда-то Пэтси Гиббсон подобрал двух лисят. Малышки очень быстро привыкли к мужчине и ходили за ним по пятам.

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Андрей Балашов
Ничего удивительного - лисы это те же собаки, только другой конфигурации... :-)
Sasha Sokolov
странно почему они верхом ездят на хозяине
Элеонора Коган
Очень трогательно, что спасённые лисята так привязались к своему хозяину!!!
Vladimir Lioubimcev
Мольды рыжеглазые!!

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