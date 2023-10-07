Белый дом: США будут рассматривать ХАМАС как террористов

Высокопоставленный представитель Белого дома поделился информацией о том, что в свете ударов ХАМАС по Израилю Соединенные Штаты Америки будут рассматривать группировку как террористическую и «относиться к ней соответствующе».
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