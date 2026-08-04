Три загадки «Дюймовочки»: сколько лет было девочке, какого пола ласточка и погиб ли мотылёк?

Если вы перечитывали «Дюймовочку» во взрослом возрасте, то наверняка замечали странности. Девочка ростом с палец выходит замуж за эльфа, но она же ребёнок? Ласточку все называют «она», но, может быть, это «он»? А бедный мотылёк, которого Дюймовочка привязала к листу, вообще выжил? .