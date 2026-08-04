Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Три загадки «Дюймовочки»: сколько лет было девочке, какого пола ласточка и погиб ли мотылёк?

Три загадки «Дюймовочки»: сколько лет было девочке, какого пола ласточка и погиб ли мотылёк?

Если вы перечитывали «Дюймовочку» во взрослом возрасте, то наверняка замечали странности. Девочка ростом с палец выходит замуж за эльфа, но она же ребёнок? Ласточку все называют «она», но, может быть, это «он»? А бедный мотылёк, которого Дюймовочка привязала к листу, вообще выжил? .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии