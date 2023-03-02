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Александр Большунов: «Клэбо будет еще бегать и бегать, и я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что мы еще встретимся»

Александр Большунов прокомментировал результаты Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира. – Вы прогнозировали, что Клэбо в этом сезоне выиграет всё золото чемпионата мира, а он вчера даже в медали в разделке не попал.

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