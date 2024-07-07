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Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов о службе: "Это дурной тон"

Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов о службе: "Это дурной тон"

Американские ветераны возмутились тому, что Байден соврал о "былом присутствии" на полях сраженийДжо Байден, как известно, никогда не служил в армии.

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