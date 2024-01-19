Дания закупает дополнительные системы ПВО и беспилотники для усиления контроля в Северной Атлантике и Арктике

Министерство обороны Дании в ближайшее время начнет закупку дополнительных систем ПВО и беспилотников, предназначенных для усиления контроля за Северной Атлантикой и Арктикой, правительство страны выделило дополнительное финансирование.
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