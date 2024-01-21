Ученые на молекулярном уровне раскрыли пользу томатов для здоровья

Ученые из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (ARS) и Университета штата Огайо (OSU) в недавно опубликованном исследовании работали над изучением того, как помидоры могут приносить пользу для здоровья Исследования на животных показали, что включение помидоров в рацион может снизить распространенность хронических заболеваний, таких как рак простаты и печени.