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Общественная служба новостей

2 053 подписчика

Мизулина сообщила, что у нее нет информации о возможной блокировке YouTube

Мизулина сообщила, что у нее нет информации о возможной блокировке YouTube

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у нее нет информации о возможной блокировке видеохостинга YouTube осенью, отвечая на вопрос подписчика своего Telegram-канала о достоверности появившихся слухов на эту тему.

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