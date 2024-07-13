Мизулина сообщила, что у нее нет информации о возможной блокировке YouTube

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у нее нет информации о возможной блокировке видеохостинга YouTube осенью, отвечая на вопрос подписчика своего Telegram-канала о достоверности появившихся слухов на эту тему.
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