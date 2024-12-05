Россиянам рассказали, как добыть золото из старых гаджетов

Если основательно расковырять старый смартфон, ноутбук, телевизор и другую бытовую технику, из нее можно добыть драгоценные металлы, сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии