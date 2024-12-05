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Россиянам рассказали, как добыть золото из старых гаджетов

Если основательно расковырять старый смартфон, ноутбук, телевизор и другую бытовую технику, из нее можно добыть драгоценные металлы, сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

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