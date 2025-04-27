Песков рассказал о совпадении позиций с США в переговорах по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В позиции США по Украине есть много элементов, совпадающих с позицией России, заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя слова Дональда Трампа о том, что причиной конфликта стало желание Украины вступить в НАТО.