Песков рассказал о совпадении позиций с США в переговорах по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В позиции США по Украине есть много элементов, совпадающих с позицией России, заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя слова Дональда Трампа о том, что причиной конфликта стало желание Украины вступить в НАТО.
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