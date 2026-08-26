НТК автоматизирует полный цикл закупочных процедур — от заявки до исполнения договора. Компания интегрирует внутреннюю ERP-систему с федеральной электронной площадкой «Росэлторг»

Национальная транспортная компания завершает интеграцию корпоративной ERP-системы с электронной торговой площадкой «Росэлторг», что позволит прослеживать каждую закупку на всех этапах — от создания заявки заказывающим подразделением до исполнения договора поставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии