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Вгудок

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НТК автоматизирует полный цикл закупочных процедур — от заявки до исполнения договора. Компания интегрирует внутреннюю ERP-систему с федеральной электронной площадкой «Росэлторг»

Национальная транспортная компания завершает интеграцию корпоративной ERP-системы с электронной торговой площадкой «Росэлторг», что позволит прослеживать каждую закупку на всех этапах — от создания заявки заказывающим подразделением до исполнения договора поставки.

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