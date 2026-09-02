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Вячеслав Козлов высказался об уровне КХЛ: «В первые годы были более мастеровитые игроки»

Вячеслав Козлов высказался об уровне КХЛ: «В первые годы были более мастеровитые игроки»

Тренер «Шанхая» Вячеслав Козлов оценил уровень хоккея в КХЛ.Тренер «Шанхая» Вячеслав Козлов оценил уровень хоккея в КХЛ.

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