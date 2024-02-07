Чемпионат мира по водным видам спорта-2024. Спортсмены разыграют медали синхронном плавании, прыжках воду и в плавании на открытой воде

Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 Доха, Катар Плавание на открытой воде Смешанная эстафета, 4x1500 м 10:30 Синхронное плавание Женщины, дуэты, произвольная программа 14:00 Прыжки в воду Мужчины, вышка, 10 м, синхронные прыжки 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.