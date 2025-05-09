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#Сводка на утро 9 мая 2025 года Ночь перед великим праздником прошла относительно спокойно. ВС России не применяли дальнобойное вооружение по тылам противника в честь обьявленного Верховным перемирия.

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