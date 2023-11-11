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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Екатеринбург из Лондона вернулась молодая шахматистка Лея Гариффулина

Ночью в Екатеринбург из Лондона прилетела 18-летняя чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. На турнире FIDE Grand Swiss 2023, в котором участвовали 50 лучших шахматисток со всего мира, девушка заняла пятое место.

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