В Екатеринбург из Лондона вернулась молодая шахматистка Лея Гариффулина

Ночью в Екатеринбург из Лондона прилетела 18-летняя чемпионка России по шахматам Лея Гариффулина. На турнире FIDE Grand Swiss 2023, в котором участвовали 50 лучших шахматисток со всего мира, девушка заняла пятое место.
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