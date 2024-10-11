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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о СКА: «Много игроков, большая текучка – нет стабильности. Странные вещи происходят с вратарями, меняют как перчатки – это нервирует. Не могу понять логику»

Команда Романа Ротенберга находится на пятой позиции в Западной конференции. «Не могу понять логику СКА.

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