Во Владивостоке задержан главный инженер банного комплекса «Акватория» Игорь Черемисин, где накануне, 1 августа, произошло обрушение потолка, сообщает PRIMPRESS с ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
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