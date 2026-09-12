Супруги из Красноярского края, потерявшие 5 детей из-за отравления дихлофосом, снова стали родителями

Сегодня стало известно, что история с отравлением и гибелью детей получила продолжение. Спустя время родители не пали духом, продолжили жить — и удача им улыбнулась, подарив еще одного малыша.
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Большое горе в семье, сочувствую им, рад что у них получается жить... А остальным осуждать- страшный грех. Жизнь наказала эту семью достаточно.
Детоубийцы. Считаю любое преступление против детей тяжелейшим, а наказание — максимальным, без всяких «скидок» и «поблажек» на обстоятельства, хорошие характеристики с места работы и отзывы соседей.