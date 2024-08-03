«Мы можем делать все что угодно»: Волочкова ввязалась в скандал с подругой Глюк’oZой

Балерина доказывает, что с ней ничего подобного просто не могло случиться. Анастасия Волочкова соцсетиНаталья Ионова, она же Глюк’oZа, интригует общественность после своего скандального выступления в Красноярске.
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