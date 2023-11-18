Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Политнавигатор Количество диверсий и террористических актов в России не только не уменьшится, но и увеличится после окончания СВО.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Так квартиру бы и отняли, наговорила как раз. Россияне никогда уже не получат квартиры. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.  Отослать опять на Украину, пить горилку.
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45 мин.
Светлана Путря
Это серьезно, я думаю! Надо, чтобы власти это понимали! Ждунов много! Кто-то молчит, кто-то потихоньку говорит! Много и либералов, которые спят и видят возвращения к прошлой, до СВО, жизни! Им верить нельзя!
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28 мин.
Светлана Путря
👍👍👍
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27 мин.

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