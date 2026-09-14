Как инвестиционная миграция превратилась в стратегию защиты капитала

За последние несколько лет я стала замечать, как изменился сам подход к переезду за границу. Если раньше разговоры о втором гражданстве или виде на жительство сводились к абстрактным мечтам о домике у моря, то теперь всё чаще звучит прагматичный расчёт.
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