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Культуромания

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В Нижегородском театре оперы и балета выйдет легендарный балет «Анюта» в постановке Владимира Васильева

В Нижегородском театре оперы и балета выйдет легендарный балет «Анюта» в постановке Владимира Васильева

С 17 по 20 сентября в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина пройдет премьера легендарного балета «Анюта» на музыку В.

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