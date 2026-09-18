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Добролюбовка приглашает на краеведческий диктант 19 сентября

Добролюбовка приглашает на краеведческий диктант 19 сентября

Диктант приурочен ко Дню краеведческих знаний и пройдет как очно — в «Гостиных дворах» и Добролюбовке, так и онлайн на сайте библиотеки.

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