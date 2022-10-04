Маск ответил Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину

Но считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране.Илон Маск написал, что по-прежнему активно поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране, так и, возможно, всей планете.
Но считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране.Илон Маск написал, что по-прежнему активно поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране, так и, возможно, всей планете.
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