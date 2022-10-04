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Маск ответил Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину

Маск ответил Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину

Но считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране.Илон Маск написал, что по-прежнему активно поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране, так и, возможно, всей планете.

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