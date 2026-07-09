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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4100 м и подъемом высшей категории

9 июля пройдет шестой этап этап веломногодневки «Тур де Франс».  «Тур де Франс-2026» 5-й этап По – Гаварни-Жедр  186,2 км Профиль / Карта Начало – 13:40 по московскому времени.

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