Новые тарифы на услуги ЖКХ: Госдума поделилась планами на 2025 год

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Василий Васильев

Инвалиды, участники войн, долгожители в возрасте 80+ и т.п. - какова доля этого сегмента населения в общем количестве ? Единицы процентов. Поэтому им и льготы и преференции. И для бюджета не накладно и для пропаганды "гуманистического" государства - очень "к месту". А вот, например, прочие пенсионеры пусть обеспечивают и ремонт коммунальной инфраструктуры и платят полноценные налоги с отчислениями в Соцфонды на какую-то "будущую" пенсию. Видимо, государство считает, что работающие пенсионеры будут жить в 2 раза дольше пенсионеров неработающих. .