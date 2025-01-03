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Новые тарифы на услуги ЖКХ: Госдума поделилась планами на 2025 год

Новые тарифы на услуги ЖКХ: Госдума поделилась планами на 2025 год

В Госдуме рассказали о том, как изменятся платежи за ЖКХ в 2025 году.С 1 июля 2025 года ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 12% по России.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Инвалиды, участники войн, долгожители в возрасте 80+ и т.п. - какова доля этого сегмента населения в общем количестве ? Единицы процентов. Поэтому им и льготы и преференции. И для бюджета не накладно и для пропаганды &quot;гуманистического&quot; государства - очень &quot;к месту&quot;. А вот, например, прочие пенсионеры пусть обеспечивают и ремонт коммунальной инфраструктуры и платят полноценные налоги с отчислениями в Соцфонды на какую-то &quot;будущую&quot; пенсию. Видимо, государство считает, что работающие пенсионеры будут жить в 2 раза дольше пенсионеров неработающих. .
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