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Politico: слова Хомейни показывают, что война Ирана и США возобновится сегодня

Politico: слова Хомейни показывают, что война Ирана и США возобновится сегодня

За последние сутки прозвучали громкие заявления как с американской стороны, так и с иранской. Это может указывать на то, что боевые действия между двумя странами вспыхнут с новой силой очень скоро – возможно, уже сегодняшней ночью.

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