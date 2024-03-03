Губерниев назвал Абаскаля слабаком после матча "Спартака" с "Зенитом" в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля за решение уехать из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем с "Зенитом" в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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