Юные разработчики дронов соберутся на слете в Нижнем Новгороде

В городе развивается направление беспилотных авиационных систем среди школьников В субботу, 22 марта, Нижний Новгород станет площадкой для первого открытого детского слета «Юные защитники неба», посвященного будущим операторам и разработчикам БПЛА.
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