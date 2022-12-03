NaukaTeh

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    А НАСА что, уже разработали систему жизнеобеспечения живого организма при входе в атмосферу Земли на второй космическ...Многие не верили,...
  • Владимир Алтайцев
    А цена  его  какая?Яркий телефон с х...
  • Uri Strukow
    Это что, сравнение космических путешествий голливуда и японских анимэ?До сих пор США и ...

Томас Эдисон талантливый изобретатель, достойный памяти человечества

Томас Эдисон талантливый изобретатель, достойный памяти человечества

100 человек, которые изменили ход истории 100 человек, изменивших ход истории. Фото из личного архиваПеред написанием этого поста я решил посчитать, сколько раз в день я использую изобретения героя своего поста.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх