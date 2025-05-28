Удивительные узоры Азии в простых и гармоничных фотографиях РК

Красивые узоры появляются в повседневной жизни, если вы знаете, где искать. Японский фотограф Рёсукэ Косуге (Ryosuke Kosuge), известный под художественным псевдонимом РК, путешествует по Восточной Азии в поисках простых моментов симметрии и элегантности в городских и сельских пейзажах.