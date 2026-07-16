Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Курской области

В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Курской области

В социальных медиа сообщается, что в Курской области неустановленные лица создали в социальных сетях канал, где размещают контент, содержащий видеозаписи противоправных действий в отношении подростков, призывы к совершению в отношении них насильственных действий за денежное вознаграждение.

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