Путин и Трамп "сдувают" Зеленского: Триллер в Эр-Рияде разложен по полочкам

Переговоры России с США по Украине и нормализации отношений — это триллер, да ещё какой! Самое интересное впереди.
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