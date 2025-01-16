Родственники уроженца Донецка, пережившего боевые действия в Донбассе, оказались в зоне боев в Курской области — они находятся оккупации в Судже, которую в начале августа заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии