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Переживший боевые действия в Донбассе россиянин рассказал о пропаже семьи в Судже

Переживший боевые действия в Донбассе россиянин рассказал о пропаже семьи в Судже

Родственники уроженца Донецка, пережившего боевые действия в Донбассе, оказались в зоне боев в Курской области — они находятся оккупации в Судже, которую в начале августа заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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