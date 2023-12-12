Просыпаюсь среди ночи с чувством голода: профессор Бузунов объяснил, о чем это может говорить

Как рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов, колебания уровня сахара в крови влияют на качество сна. Так, если вы замечаете, что стали просыпаться по ночам с желанием что-нибудь съесть, возможно, дело в снижении уровня сахара в крови.
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