Премьер Мьянмы объявил семидневный национальный траур

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом заявил председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн, сообщает РИА Новости.
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