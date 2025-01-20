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Переговоры, как ежик в тумане: три вопроса без ответа от Трампа

Переговоры, как ежик в тумане: три вопроса без ответа от Трампа

Президент Трамп решительно настроен добиться завершения войны, но «есть три ключевых вопроса, которые нужно решить», заявил  — будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц в эфире CBSNews.

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